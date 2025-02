Edições especiais do Bailinho de Carnaval da Turma da Tia Carol também farão parte da programação e serão realizadas em quatro localidades do município: Cidade das Crianças, Iguabinha, Praia Seca e São Vicente - Divulgação

Publicado 24/02/2025 09:21

Araruama - A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, divulgou as atrações oficiais do Carnaval Infantil 2025. A festa especial dedicada às crianças vai contar com matinês, bloquinhos infantis, bailinhos e shows musicais.

O Carnaval Infantil acontece de 28 de fevereiro a 4 de março, na Praça Menino João Hélio, no Centro. Edições especiais do Bailinho de Carnaval da Turma da Tia Carol também farão parte da programação e serão realizadas em quatro localidades do município: Cidade das Crianças, no bairro Outeiro, Iguabinha, Praia Seca e São Vicente.

O secretário de Turismo, Thiago Moura, ressaltou que uma programação voltada para o carnaval infantil é essencial para garantir que as novas gerações cresçam mantendo vivas a alegria e a tradição dessa festa. “Vamos oferecer diversão e segurança para que as crianças também possam desfrutar dessa festa e vivenciar todo encanto e magia que o carnaval tem a oferecer”, disse.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL INFANTIL:

SEXTA-FEIRA | 28 DE FEVEREIRO

Praça Menino João Hélio

18h - Bailinho da Turma da Tia Carol

20h - Alan Quintanilha

SÁBADO | 1 DE MARÇO

Cidade das Crianças

16h às 18h - Bailinho de Carnaval da Turma da Tia Carol

Praça Menino João Hélio

18h - Bloco Turma da Tia Carol

20h - Banda Abre Alas

DOMINGO | 2 DE MARÇO

Praça Menino João Hélio

18h - Bloco da Turma da Tia Carol

20h – TG e banda

Iguabinha

18h às 20h - Bailinho de Carnaval da Turma da Tia Carol

SEGUNDA-FEIRA | 3 DE MARÇO

Praça Menino João Hélio

18h - Bailinho da Turma da Tia Carol

20h - Banda Estrela Dalva

Praia Seca

18h às 20h - Bailinho de Carnaval da Turma da Tia Carol

TERÇA-FEIRA | 4 DE MARÇO

São Vicente

16h às 18h - Bailinho de Carnaval da Turma da Tia Carol

Praça Menino João Hélio

18h - Bloco da Turma da Tia Carol

20h - Analú