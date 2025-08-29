Fiscalização do ProconReprodução
Durante a fiscalização, os agentes encontraram lotes considerados suspeitos e lacraram o material para análise. No total, foram recolhidos 52 pacotes de 500 gramas, somando 26,5 quilos, além de 26 pacotes de 250 gramas, que totalizam 6,5 quilos.
A investigação foi motivada por denúncias da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), que relatou aumento de produtos vendidos como café puro, mas adulterados com vegetais como milho e folhas. O objetivo da operação é reforçar a segurança alimentar e coibir práticas que coloquem em risco a saúde dos consumidores.
De acordo com o Procon-Araruama, as fiscalizações devem continuar em todo o estado para garantir a qualidade dos produtos comercializados.
Duas amostras do lote foram levadas para análise laboratorial. Caso seja comprovada a impropriedade, o material será descartado; do contrário, poderá voltar às prateleiras. O supermercado não foi responsabilizado, e um auto de apreensão foi lavrado para garantir a rastreabilidade do lote.
Segundo a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, a ação não teve como alvo o estabelecimento, mas sim o produto. “Rastrearam pelo fabricante para onde foram alguns lotes suspeitos do café e, aqui em Cabo Frio, foi só nesse supermercado. A operação foi feita para retirar o produto das prateleiras e proteger o consumidor”, afirmou.
As ações seguem em diversos municípios do estado e têm como base a Resolução 570 do Ministério da Agricultura e Pecuária, que estabelece tolerância de até 1% de impurezas no café.
