Fiscalização do Procon - Reprodução

Publicado 29/08/2025 15:18

Araruama - Uma operação conjunta apreendeu 33 quilos de café adulterado em um supermercado de Araruama nesta quinta-feira (28). A ação fez parte da Operação Café Real e foi conduzida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon-RJ e o Procon-Araruama.



Durante a fiscalização, os agentes encontraram lotes considerados suspeitos e lacraram o material para análise. No total, foram recolhidos 52 pacotes de 500 gramas, somando 26,5 quilos, além de 26 pacotes de 250 gramas, que totalizam 6,5 quilos.



A investigação foi motivada por denúncias da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), que relatou aumento de produtos vendidos como café puro, mas adulterados com vegetais como milho e folhas. O objetivo da operação é reforçar a segurança alimentar e coibir práticas que coloquem em risco a saúde dos consumidores.



De acordo com o Procon-Araruama, as fiscalizações devem continuar em todo o estado para garantir a qualidade dos produtos comercializados.

Cabo Frio também teve apreensão

Na mesma quinta-feira (28), a Operação Café Real também passou por Cabo Frio, no distrito de Tamoios. Em um mercado de Unamar, agentes do Procon Estadual e do Procon Cabo Frio apreenderam 50 embalagens de uma marca suspeita de estar fora do padrão de consumo.



Duas amostras do lote foram levadas para análise laboratorial. Caso seja comprovada a impropriedade, o material será descartado; do contrário, poderá voltar às prateleiras. O supermercado não foi responsabilizado, e um auto de apreensão foi lavrado para garantir a rastreabilidade do lote.



Segundo a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, a ação não teve como alvo o estabelecimento, mas sim o produto. “Rastrearam pelo fabricante para onde foram alguns lotes suspeitos do café e, aqui em Cabo Frio, foi só nesse supermercado. A operação foi feita para retirar o produto das prateleiras e proteger o consumidor”, afirmou.



As ações seguem em diversos municípios do estado e têm como base a Resolução 570 do Ministério da Agricultura e Pecuária, que estabelece tolerância de até 1% de impurezas no café.