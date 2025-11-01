Simulacro de pistola 9mm - Divulgação/PM

Simulacro de pistola 9mmDivulgação/PM

Publicado 01/11/2025 16:42

Araruama - Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (31) pela Polícia Militar Rodoviária após ser flagrado com um simulacro de pistola 9mm em Araruama.

Segundo a 4ª Companhia de Trânsito (PPRv 4.1 – Iguaba Grande), o indivíduo, identificado como R.C.V., estava em um Fiat Mobi prata e teria ameaçado pessoas nas proximidades do parque de exposições durante a Expo Araruama.

Após cerco policial na RJ-124A, o veículo foi abordado e o simulacro de arma foi localizado sob o assento do condutor.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia, em Araruama. O comandante da 4ª CTRv, Major Ivanildo, afirmou que a equipe atuou na abordagem.