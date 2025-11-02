Parte de arquibancada de igreja desaba - Araruama em Pauta

Parte de arquibancada de igreja desabaAraruama em Pauta

Publicado 02/11/2025 17:03

Araruama - Parte da arquibancada de uma igreja da Assembleia de Deus desabou na noite deste sábado (1º), no templo localizado no bairro Coqueiral, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Araruama. O desabamento ocorreu por volta das 20h.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ficaram feridas. Duas delas, um homem de 51 anos e uma adolescente de 14, foram encaminhadas a uma unidade de pronto atendimento do município. Outra vítima foi atendida no local e liberada.



A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil informou que equipes da Defesa Civil estiveram no local para atender a ocorrência envolvendo a queda parcial da arquibancada.



De acordo com a Defesa Civil, algumas pessoas que estavam na arquibancada apresentaram escoriações e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.



A área da arquibancada que foi comprometida está interditada. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e prestou apoio na ocorrência.



A estrutura passará por perícia técnica para averiguação das causas da queda e avaliação das condições de segurança do local.