Parte de arquibancada de igreja desaba
De acordo com o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ficaram feridas. Duas delas, um homem de 51 anos e uma adolescente de 14, foram encaminhadas a uma unidade de pronto atendimento do município. Outra vítima foi atendida no local e liberada.
A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil informou que equipes da Defesa Civil estiveram no local para atender a ocorrência envolvendo a queda parcial da arquibancada.
De acordo com a Defesa Civil, algumas pessoas que estavam na arquibancada apresentaram escoriações e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A área da arquibancada que foi comprometida está interditada. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e prestou apoio na ocorrência.
A estrutura passará por perícia técnica para averiguação das causas da queda e avaliação das condições de segurança do local.
