Ação social - Reprodução

Ação socialReprodução

Publicado 14/11/2025 18:28

Araruama - A Secretária Municipal de Políticas Sociais e Vice-Prefeita de Araruama, Verônica Januário (NOVO), participou nesta quinta-feira (13) de uma importante ação voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua, reforçando o compromisso da Prefeitura com políticas públicas de acolhimento, cuidado e reinserção social.



A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre o Centro POP e a Morada do Recomeço, serviços da Secretaria de Políticas Sociais (SEPOL) que atuam diretamente na proteção social de indivíduos em vulnerabilidade. Durante a ação, equipes especializadas realizaram abordagens oferecendo orientação, escuta qualificada e oportunidades reais de transformação de vida.



Em suas redes sociais, a Secretária Verônica Januário destacou a relevância da atividade e o impacto social do trabalho contínuo desenvolvido pela SEPOL:



“Estive à frente hoje de uma importante ação da SEPOL, realizada em parceria entre o Centro POP e a Morada do Recomeço. Durante a atividade, abordamos pessoas em situação de rua levando orientação e oportunidades reais de transformação. Sabemos o quanto a questão da população em situação de rua é um desafio em todas as cidades e que afeta toda a comunidade. Por isso, trabalhamos com empatia e ações concretas para garantir dignidade, segurança e bem-estar para todos.”



A Prefeitura reforçou que ações como esta seguem sendo realizadas de forma regular, buscando fortalecer a rede de proteção social e promover caminhos de acolhimento e inclusão para quem mais precisa.