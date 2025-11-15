Desfile cívico - Ascom

Publicado 15/11/2025 17:58

Araruama - Aproveitando o feriado da Proclamação da República, neste sábado (15), a Prefeitura de Araruama realizou o tradicional desfile cívico (que precisou ser adiado no 7 de setembro por causa do mau tempo), reunindo escolas, instituições, forças de segurança e projetos sociais ao longo de um percurso de 1 km na Avenida Nilo Peçanha, no Centro.



O evento foi aberto com imponência pelos integrantes da Aviação Naval da Marinha do Brasil de São Pedro da Aldeia, que vieram com uniforme de gala e arrancaram aplausos do público. Em seguida, o 25º Batalhão da Polícia Militar entrou na avenida com viaturas da PM e Proeis, reforçando o clima de ordem e respeito à pátria.



A Secretaria Municipal de Segurança também marcou presença com os carros da Guarda Municipal, acompanhada pela Defesa Civil e pela Superintendência de Defesa da Mulher, que levou à avenida representantes de ações e políticas públicas voltadas à proteção feminina.



Um dos momentos mais emocionantes foi a passagem da Banda Furiosa da Superintendência da Terceira Idade, com idosos desfilando e mostrando vitalidade e alegria na avenida.



Em seguida vieram instituições, como Pestalozzi, Associação de Mães e Pais de Pessoas com Deficiência, Academia Araruamaense de Letras, Coletivo Meninas de Iguabinha e Rotary Club.



As bandas marciais de escolas de Araruama deram um espetáculo à parte, com coreografias e batidas marcantes. No total, desfilaram 34 escolas municipais, seis particulares e três estaduais, que encantaram o público com apresentações temáticas. Muitas crianças representaram as raízes culturais brasileiras e outras exibiram passos de balé e performances artísticas cheias de cores e charme.



O desfile foi encerrado com integrantes das diversas secretarias municipais da Prefeitura numa demonstração de união e patriotismo.

Tudo foi acompanhado de perto pela população, que lotou as laterais da avenida Nilo Peçanha em clima de festa e orgulho.



A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, responsável pela organização do desfile, falou do empenho das equipes.



“Esse evento só foi possível graças ao comprometimento das nossas escolas, profissionais e estudantes. Hoje mostramos, com muito orgulho, o quanto Araruama valoriza sua história, sua cultura e sua educação”.



No fim da Avenida Nilo Peçanha, um palco recebeu as autoridades que acompanharam as mais de três horas de programação. Estiveram presentes a prefeita Daniela Soares (PL), a vice-prefeita Verônica Januário (Novo), secretários municipais e vereadores.

“Foi lindo, foi perfeito, estou aqui para parabenizar a todos os alunos, os diretores, as escolas. Vocês são incríveis e fazem parte de uma Araruama cada vez melhor; muito obrigada”, agradeceu a prefeita.