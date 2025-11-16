Sucesso da exposição de veículos antigosAscom
Celebrando empreendedores locais e valorizando artistas da região, o festival reforçou a consolidação do município como destino turístico. A combinação de gastronomia, música ao vivo e mais de 300 carros clássicos atraiu moradores e visitantes.
Entre os apaixonados por automóveis estava a moradora Thalia da Costa Santos, encantada com um Opala em exposição. Para ela, o festival vai além do entretenimento e impulsiona o desenvolvimento local. “Ambiente muito familiar, e tem muito carro antigo que eu amo. Esse tipo de evento é bom para todos: ajuda no turismo, no comércio e proporciona diversão às famílias. Outras cidades não têm isso. Aqui tem bastante, é bem melhor”, afirmou.
Morador há um ano em Araruama, o biólogo Henrique Abraão participou do evento com a família e destacou a importância das iniciativas que unem lazer, economia e preservação ambiental.
“O evento está maravilhoso. Isso atrai o turista — e o turista deixa dinheiro. É uma forma sustentável de promover a cidade. Nossa lagoa está despoluída, com águas cristalinas, recolocando Araruama no mapa. Vim morar aqui pelas belezas naturais e pela segurança. Araruama é um oásis e agora está sendo redescoberta”, disse.
Empreendedores também celebraram o impacto econômico positivo. “Só temos a agradecer à prefeita, que está empenhada em impulsionar o turismo e a economia criativa”, afirmou Josafá Marilota.
O secretário de Turismo e Desenvolvimento, Thiago Moura, reforçou que Araruama vive um momento especial: “A prefeita estruturou um calendário turístico estratégico, potencializando a economia. A Lagoa de Araruama é nosso maior patrimônio, e hoje temos um governo que incentiva cada vez mais o setor”, destacou.
A programação musical foi outro ponto alto. No sábado (15), o público acompanhou Deu Onda, Vítor Brício, Luiza Dionísio e Os Caras Velhos. Neste domingo (16), o festival continua com Edu Gomes e Banda, Grupo Sambará e o encerramento com Felipe Pitta.
