Vítima, identificada como Thayane, e o agressor, Rafael Talon dos Santos Marins - Reprodução

Vítima, identificada como Thayane, e o agressor, Rafael Talon dos Santos MarinsReprodução

Publicado 05/12/2025 17:32

Araruama - Uma mulher foi agredida dentro de casa pelo ex-companheiro na noite de quarta-feira (3), em Araruama. O caso, ocorrido por volta das 22h no bairro Jardim São Paulo, está sendo investigado pela Polícia Civil após registro feito na Delegacia de Araruama.



A vítima, identificada como Thayane, contou que o agressor, Rafael Talon dos Santos Marins, esteve em sua residência para buscar objetos da filha quando iniciou uma discussão. Ela relatou que estava passando mal, havia tomado um remédio para dormir e pediu diversas vezes para evitar conflitos – o que não foi respeitado.



Mesmo fraca por conta da medicação, ele insistiu na briga. Durante o ataque, a mulher levou socos e chegou a ser enforcada, perdendo a consciência enquanto tentava se defender. Ao recobrar os sentidos, conseguiu fechar a porta após o agressor deixar o local, temendo que ele retornasse. Logo depois, publicou um vídeo nas redes sociais com o rosto ensanguentado, pedindo ajuda.



O atendimento à vítima foi realizado por agentes da Guarda Municipal e pela Patrulha Maria da Penha, acionados por um funcionário da UPA de Araruama. Ela recebeu cuidados médicos e segue se recuperando das agressões.



Nesta sexta-feira (5), Thayane afirmou que ainda está abalada, sente dores e não consegue se alimentar. Ela também revelou que a primeira agressão ocorreu ainda durante a gravidez e fez um alerta a outras mulheres para que não ignorem sinais de violência.



Ainda segundo a vítima, Rafael já está sendo procurado pela polícia por falta de pagamento de pensão alimentícia de outra filha.



A Polícia Civil segue investigando o caso.