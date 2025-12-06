Acidente - Araruama em Pauta

Publicado 06/12/2025 23:35

Araruama - Uma colisão gravíssima foi registrada na tarde desta sexta-feira (5) na Rodovia Amaral Peixoto, em Araruama. O acidente ocorreu próximo ao restaurante Pirata, no trecho que liga a região da Vila Capri ao Centro da cidade, na orla.



Segundo informações preliminares, um veículo que seguia em direção ao Centro perdeu o controle e colidiu violentamente de frente com uma palmeira. No carro estavam quatro jovens, e pelo menos um deles ficou gravemente ferido e preso às ferragens.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas e realizaram uma operação delicada para retirar a vítima que estava presa. De acordo com relatos, a jovem gritava de dor enquanto os bombeiros trabalhavam no resgate.



Testemunhas que estavam no local afirmaram ter visto o veículo passar em alta velocidade instantes antes da colisão.



Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor ou dos demais ocupantes.



A área foi isolada e o tráfego ficou lento durante a atuação das equipes de socorro. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.