Publicado 22/12/2025 17:52

Araruama - Araruama já vive o clima de expectativa para a chegada do Ano-Novo com uma grande festa preparada pela Prefeitura. O Réveillon 2025 contará com uma queima de fogos especial, que promete emocionar moradores e turistas ao iluminar o céu da cidade com um espetáculo de cores, formas e desenhos sincronizados, marcando a virada para 2026.

A tradicional queima terá duração de 12 minutos e acontecerá simultaneamente em dois pontos do município: na Praça de Eventos da Pontinha, na Praia do Centro, e no distrito de Praia Seca. A proposta é ampliar o acesso da população à celebração e permitir que mais pessoas acompanhem de perto o momento da virada.

Os fogos utilizados serão silenciosos, escolhidos como parte de uma política de inclusão social adotada pela Prefeitura, em respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aos idosos e aos animais de estimação. O espetáculo pirotécnico promete criar coreografias luminosas e desenhos no céu, garantindo um cenário inesquecível para a celebração.

Lexa e Di Propósito comandam noite

Na Praça de Eventos da Pontinha, a programação do dia 31 começa às 22h30 com o show do grupo Di Propósito. Logo após a virada, à 1h, a cantora Lexa sobe ao palco como a principal atração da noite. A artista promete um show vibrante, com coreografias e grandes sucessos da carreira, como Posso Ser, Chama Ela, Sapequinha e Só Depois do Carnaval, embalando o público com a energia que a consagrou no pop e no funk nacional.

Em Praia Seca, a festa acontece no Calçadão Cultural e valoriza os talentos da região. O grupo Sambará abre a programação às 22h30, resgatando a essência do samba local. Após a virada, à 1h, o grupo Boka Loka assume o palco, reforçando o compromisso da Prefeitura em prestigiar artistas que fazem parte da identidade cultural de Araruama e movimentam o cenário musical do município.