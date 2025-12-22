Fogos Ascom
Araruama terá queima de fogos silenciosa de 12 minutos no Réveillon, com espetáculo em dois pontos da cidade
Os fogos utilizados serão silenciosos, escolhidos como parte de uma política de inclusão social adotada pela Prefeitura, em respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aos idosos e aos animais de estimação
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
Dr. Serginho lança processo seletivo da Saúde e promete fim das indicações
Primeira fase do certame contempla vagas técnicas de nível médio; inscrições vão de 5 a 20 de janeiro
Detran inaugura posto de identificação civil em maternidade de Araruama
O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e atenderá cerca de 90 bebês que nascem mensalmente na maternidade do hospital
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
