Homem identificado como R.d.S.M.Divulgação/PM
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de 3 de dezembro, quando o investigado foi até a residência da ex-companheira. Segundo o Registro de Ocorrência, ele teria oferecido à vítima uma medicação controlada, o que reduziu a capacidade de defesa da mulher, e em seguida passou a agredi-la. Ela perdeu a consciência e precisou de atendimento médico.
Após os fatos, a vítima apresentou registros fotográficos e audiovisuais que comprovam as agressões e relatou temor pela vida. Diante da gravidade do caso e do risco à integridade física da mulher, o Poder Judiciário determinou a prisão preventiva do suspeito.
O criminoso foi conduzido à 118ª DP de Araruama, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Relembre o caso
Mesmo assim, segundo o relato, as agressões ocorreram enquanto ela já estava fragilizada. Após recuperar a consciência, a mulher conseguiu se proteger dentro da residência e, posteriormente, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda.
O atendimento foi feito por agentes da Guarda Municipal e pela Patrulha Maria da Penha, acionados por um funcionário da UPA de Araruama.
