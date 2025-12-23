Homem identificado como R.d.S.M. - Divulgação/PM

Publicado 23/12/2025 17:27

Araruama - Agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama prenderam, na tarde desta terça-feira (23), um homem identificado como R.d.S.M., contra quem havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio, no contexto da Lei Maria da Penha.



De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de 3 de dezembro, quando o investigado foi até a residência da ex-companheira. Segundo o Registro de Ocorrência, ele teria oferecido à vítima uma medicação controlada, o que reduziu a capacidade de defesa da mulher, e em seguida passou a agredi-la. Ela perdeu a consciência e precisou de atendimento médico.



Após os fatos, a vítima apresentou registros fotográficos e audiovisuais que comprovam as agressões e relatou temor pela vida. Diante da gravidade do caso e do risco à integridade física da mulher, o Poder Judiciário determinou a prisão preventiva do suspeito.



O criminoso foi conduzido à 118ª DP de Araruama, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.



Relembre o caso

O episódio de violência aconteceu por volta das 22h, no bairro Jardim São Paulo. A vítima relatou que o ex-companheiro foi até a casa dela para buscar objetos da filha e iniciou uma discussão. Ela afirmou que estava debilitada, havia tomado um remédio para dormir e pediu para evitar conflitos.



Mesmo assim, segundo o relato, as agressões ocorreram enquanto ela já estava fragilizada. Após recuperar a consciência, a mulher conseguiu se proteger dentro da residência e, posteriormente, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda.



O atendimento foi feito por agentes da Guarda Municipal e pela Patrulha Maria da Penha, acionados por um funcionário da UPA de Araruama.