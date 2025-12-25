"Araru Aprender+"Ascom
"Araru Aprender+" entra na fase final e começa a beneficiar alunos da rede municipal de Araruama em dezembro
A plataforma funcionará como meio de pagamento digital, permitindo que os alunos utilizem a moeda Araru de forma prática e segura
Dr. Serginho entrega Canto do Forte revitalizado e reposiciona Cabo Frio no circuito turístico
Espaço histórico ganha nova urbanização, reforço na segurança e passa a integrar oficialmente o circuito turístico, às vésperas do Réveillon
Ex-companheiro é preso em Araruama por tentativa de feminicídio
Crime ocorreu no contexto da Lei Maria da Penha; vítima apresentou provas e relatou medo de morrer
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Araruama terá queima de fogos silenciosa de 12 minutos no Réveillon, com espetáculo em dois pontos da cidade
Os fogos utilizados serão silenciosos, escolhidos como parte de uma política de inclusão social adotada pela Prefeitura, em respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aos idosos e aos animais de estimação
