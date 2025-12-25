"Araru Aprender+" - Ascom

"Araru Aprender+"

Publicado 25/12/2025 23:15

Araruama - Criado pela Lei Municipal nº 2.692, o programa vai beneficiar mais de 22 mil alunos da rede pública municipal de Araruama e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia local por meio da circulação da moeda social Araru.

Para viabilizar o uso do benefício, a Prefeitura realizou um processo licitatório, já concluído, que definiu a empresa responsável pelo desenvolvimento de um aplicativo de celular. A plataforma funcionará como meio de pagamento digital, permitindo que os alunos utilizem a moeda Araru de forma prática e segura. Assim que o aplicativo estiver totalmente operacional, a Prefeitura fará o repasse dos valores à empresa, dando início à utilização do recurso pelos estudantes.

Segundo a prefeita Daniela Soares, a expectativa é que o benefício esteja disponível ainda neste mês de dezembro.

“Nós trabalhamos com muita transparência e fizemos o processo licitatório, que passou por algumas fases. Nessa última fase, a empresa ganhadora está preparando o aplicativo, e assim que ele estiver funcionando, a Prefeitura faz o crédito. Então fiquem tranquilos, porque ainda este ano vai sair. Agora estamos na última fase, dependendo apenas do aplicativo rodar, tudo funcionando, para que os alunos recebam”, esclareceu a prefeita.

Pelo programa, cada estudante receberá R$ 200,00 mensais, depositados em uma conta bancária digital aberta no CPF do próprio aluno. No caso de estudantes menores de 16 anos, a movimentação da conta ficará sob responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. Excepcionalmente em dezembro, por conta do período natalino, o valor será dobrado para R$ 400,00 por aluno.

A moeda social Araru só poderá ser utilizada dentro do município, exclusivamente nos estabelecimentos credenciados. A proposta é garantir que o recurso seja direcionado para a educação, permitindo a compra de livros, materiais escolares, acesso à internet e outros itens essenciais para o desenvolvimento dos estudantes.