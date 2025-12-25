Cavalo amarrado - Reprodução

Publicado 25/12/2025 23:28

Araruama - Moradores da Rua Hilário Gouveia, conhecida como Rua da Torre, no bairro Parque Hotel, em Araruama, relatam que um cavalo está há pelo menos cinco dias amarrado a uma árvore em uma praça da região.



De acordo com os relatos, o animal teria sido deixado no local pelo tutor, sem acompanhamento ou cuidados básicos.



Segundo os moradores, a situação tem causado preocupação, já que o cavalo permanece exposto ao tempo e sem acesso regular a água e alimentação.



Diante disso, pessoas que residem nas proximidades passaram a levar água ao animal, na tentativa de minimizar o sofrimento.



O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Araruama para obter esclarecimentos sobre o caso. A Secretaria Municipal de Agricultura informou que o setor responsável pela apreensão de animais não havia recebido nenhuma denúncia formal relacionada ao caso mencionado na Rua Hilário Gouveia, conhecida como Rua da Torre, no bairro Parque Hotel.



Mas, ao tomar conhecimento do relato, a equipe técnica foi acionada para se deslocar até o local informado, a fim de averiguar a situação e adotar as providências cabíveis, caso seja constatada qualquer irregularidade ou situação de maus-tratos, conforme prevê a legislação vigente.



A Prefeitura reforça a importância de que denúncias dessa natureza sejam formalizadas pelos canais oficiais do município, o que possibilita uma atuação mais rápida e eficaz dos órgãos competentes.