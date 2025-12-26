118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) - Reprodução

Publicado 26/12/2025 13:38

Araruama - Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (25) acusado de agredir a própria companheira no distrito de Morro Grande, em Araruama A ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Estrada de Morro Grande, após a Polícia Militar ser acionada pelo plantão do DPO local para atendimento a uma denúncia de violência contra a mulher.

De acordo com a PM, o irmão da vítima procurou o DPO informando que a irmã estaria sendo mantida em cárcere privado e havia sido agredida pelo companheiro. Diante da gravidade da denúncia, uma guarnição se deslocou até o endereço informado.

No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que apresentava sinais aparentes de agressão, como cortes e inchaço no rosto. A mulher demonstrava medo de seguir até a delegacia para registrar a ocorrência. Durante a abordagem, o suspeito foi questionado e confessou ter agredido a companheira após ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de cocaína.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu a vítima e o autor para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). A mulher realizou exame de corpo de delito, que confirmou as lesões. O acusado permaneceu preso com base na Lei Maria da Penha, que trata de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.