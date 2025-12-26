118ª Delegacia de Polícia (118ª DP)Reprodução
Homem é preso por agressão à companheira no Natal em Araruama
Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (25) após denúncia de cárcere privado; vítima apresentava sinais visíveis de violência
Cavalo está há pelo menos cinco dias amarrado em praça do Parque Hotel, em Araruama
Moradores denunciam abandono do animal em área pública do bairro
"Araru Aprender+" entra na fase final e começa a beneficiar alunos da rede municipal de Araruama em dezembro
A plataforma funcionará como meio de pagamento digital, permitindo que os alunos utilizem a moeda Araru de forma prática e segura
Dr. Serginho entrega Canto do Forte revitalizado e reposiciona Cabo Frio no circuito turístico
Espaço histórico ganha nova urbanização, reforço na segurança e passa a integrar oficialmente o circuito turístico, às vésperas do Réveillon
Ex-companheiro é preso em Araruama por tentativa de feminicídio
Crime ocorreu no contexto da Lei Maria da Penha; vítima apresentou provas e relatou medo de morrer
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
