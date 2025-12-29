118ª Delegacia de PolíciaReprodução
Foragido da Justiça é preso na Estrada do Corte, em Araruama
O mandado é referente aos crimes de corrupção de menor, associação criminosa e extorsão
Foragido da Justiça é preso na Estrada do Corte, em Araruama
O mandado é referente aos crimes de corrupção de menor, associação criminosa e extorsão
Fabinho Costa anuncia abertura do Mirante Dona Célia para o Réveillon em Iguaba Grande
Espaço completa um ano e integra ações especiais da Prefeitura para a virada do ano
Dr. Serginho acompanha chegada das balsas e reforça planejamento para a maior queima de fogos do RJ
Cabo Frio prepara espetáculo de 15 minutos; haverá shows na Praia do Forte e em Tamoios
Homem é preso por agressão à companheira no Natal em Araruama
Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (25) após denúncia de cárcere privado; vítima apresentava sinais visíveis de violência
Cavalo está há pelo menos cinco dias amarrado em praça do Parque Hotel, em Araruama
Moradores denunciam abandono do animal em área pública do bairro
"Araru Aprender+" entra na fase final e começa a beneficiar alunos da rede municipal de Araruama em dezembro
A plataforma funcionará como meio de pagamento digital, permitindo que os alunos utilizem a moeda Araru de forma prática e segura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.