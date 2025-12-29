118ª Delegacia de Polícia - Reprodução

29/12/2025

Araruama - Um foragido da Justiça foi preso na noite deste domingo (28) durante uma ação da Polícia Militar na Estrada do Corte, na altura da Ponte dos Leites, em Araruama. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30.

De acordo com a PM, a equipe do GAT II realizava patrulhamento de rotina quando percebeu a atitude suspeita de um homem que, ao notar a presença policial, tentou fugir. O suspeito foi alcançado e abordado pelos agentes.

Após consulta ao setor de inteligência, foi constatado que o homem, identificado pelas iniciais C. B. F. D. L., nascido em 5 de novembro de 2004, possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.

O mandado é referente aos crimes de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); associação criminosa, conforme o artigo 288 do Código Penal; e extorsão, tipificada no artigo 158, §1º, do Código Penal.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.