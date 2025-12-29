Doação de cerca de 900 itens de vestuário para instituições de caridade - Reprodução/PM

Doação de cerca de 900 itens de vestuário para instituições de caridadeReprodução/PM

Publicado 29/12/2025 16:09

Araruama - A 118ª Delegacia de Polícia de Araruama realizou, na semana do Natal, a doação de cerca de 900 itens de vestuário para instituições de caridade do município.



A ação foi coordenada pelo delegado titular Milton Siqueira Junior e contou com a participação de agentes da unidade.



As doações incluíram camisetas, shorts, calçados e bonés, que foram destinados ao Lar Fabiano de Cristo, à Missão Franciscana e à Associação Pestalozzi de Araruama. Os itens atenderam pessoas em situação de vulnerabilidade social assistidas por essas instituições.



De acordo com a delegacia, as roupas doadas são provenientes de apreensões realizadas em operações policiais contra crimes de contrabando e contrafação no município.



Após permanecerem apreendidas por anos, passarem por perícia e ficarem à disposição da Justiça, os materiais receberam autorização judicial para serem destinados à doação.



A 118ª DP também destacou que a comercialização de produtos com marcas falsificadas configura crime contra a propriedade intelectual, conforme a Lei nº 9.279/1996, e contra as relações de consumo, conforme a Lei nº 8.078/1990, estando sujeita a penas como prisão, multa e apreensão das mercadorias.



A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para o combate a esse tipo de crime e disponibiliza canais de denúncia, com garantia de sigilo das informações repassadas.