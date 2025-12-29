Aplicativo Reprodução
Com a disponibilização do aplicativo nas duas plataformas, a Prefeitura avança para a próxima etapa do programa, que é a liberação dos recursos financeiros diretamente aos beneficiários. A validação dos dados está sendo realizada toda pelo aplicativo, que montou uma central para atender os usuários, e é o canal de acesso ao benefício, garantindo praticidade, segurança, transparência e eficiência na gestão dos recursos.
A prefeita Daniela Soares destacou a importância deste momento para a política educacional do município. Segundo ela, a implantação do aplicativo consolida o compromisso da gestão com o cuidado aos alunos, o apoio às famílias e o fortalecimento da economia local. “Estamos concluindo uma das maiores políticas públicas educacionais da história de Araruama. O aplicativo é a ponte entre o benefício e as famílias, garantindo acesso, transparência e eficiência. Nosso compromisso é cuidar dos alunos, apoiar as famílias e movimentar a economia local”, afirmou a prefeita.
O Programa Araru Aprender + vai beneficiar mais de 22 mil alunos da rede pública municipal de ensino. Cada estudante receberá R$ 200,00 mensais, depositados em uma conta bancária digital aberta no CPF do próprio aluno. No caso de estudantes menores de 16 anos, a movimentação da conta ficará sob responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. Excepcionalmente no mês de dezembro, em razão do período natalino, o valor do benefício será dobrado, totalizando R$ 400,00 por aluno.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.