Lagoa de Araruama - Reprodução

Publicado 30/12/2025 18:00

Araruama - A Lagoa de Araruama terá áreas com acesso restrito durante o Réveillon de 2026 para garantir a segurança da navegação e das pessoas envolvidas na queima de fogos. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Transportes e será adotada por conta da montagem e operação das balsas e flutuantes que sustentarão o espetáculo pirotécnico da virada do ano.

As áreas destinadas às balsas ficam na região do ferryboat, na Praia do Centro, e também em Praia Seca. Esses locais serão devidamente demarcados com boias e terão acesso exclusivo das equipes de apoio e manutenção responsáveis pela operação dos fogos. A restrição começa às 9h do dia 31 de dezembro de 2025 e segue até o dia 1º de janeiro de 2026, permanecendo válida até a retirada completa das estruturas da lagoa.

Durante esse período, fica proibida a aproximação de embarcações não autorizadas, inclusive para registro de fotos ou vídeos, atividades recreativas ou qualquer tipo de manobra náutica. No caso das motos aquáticas, a determinação é que seja mantida uma distância mínima de 500 metros das balsas.

De acordo com o secretário municipal de Transportes, Aridio Martins, a restrição é essencial para evitar acidentes, especialmente devido à baixa visibilidade durante a noite, comum nas operações de Réveillon. “O objetivo é garantir a segurança da navegação, proteger as pessoas envolvidas na operação e assegurar que toda a queima de fogos aconteça de forma organizada e segura. A lagoa é um espaço compartilhado e, nesse momento, exige atenção redobrada”, destacou.

O descumprimento das determinações poderá resultar em abordagem, notificação, autuação e outras medidas administrativas, conforme orientação da Autoridade Marítima.

A Secretaria Municipal de Transportes informou ainda que, em razão das restrições, as viagens do ferryboat Araruama x Praia Seca estarão suspensas nos dias 30 e 31 de dezembro. A retomada das operações está prevista para o dia 1º de janeiro de 2026, após a retirada das balsas, em horário que ainda será divulgado pela empresa responsável pela queima de fogos.