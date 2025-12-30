Lagoa de AraruamaReprodução
Lagoa de Araruama terá áreas restritas para garantir segurança na virada do ano
Medida vale durante a montagem e operação das balsas da queima de fogos e inclui suspensão temporária do ferryboat
Marcelo Magno anuncia reforço histórico na segurança do Réveillon em Arraial do Cabo
Cidade espera cerca de 700 mil turistas e terá shows, fogos e fiscalização reforçada
Marcelo Magno lança Calendário de Eventos 2026 e consolida estratégia de fortalecimento do turismo em Arraial
Material foi elaborado com foco no desenvolvimento econômico e combate à sazonalidade
Aplicativo ‘Moeda Araru – Beneficiário’ já pode ser baixado tanto para Android quanto em iOS (iPhone)
A validação dos dados está sendo realizada toda pelo aplicativo, que montou uma central para atender os usuários
118ª DP de Araruama realiza doação de roupas a instituições de caridade na semana de Natal
Itens apreendidos em operações policiais foram destinados a entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social no município
Foragido da Justiça é preso na Estrada do Corte, em Araruama
O mandado é referente aos crimes de corrupção de menor, associação criminosa e extorsão
