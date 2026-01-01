50 mil pessoas - Ascom

Publicado 01/01/2026 23:22

Araruama - O Réveillon de Araruama entrou para a história como um dos mais tranquilos e bem-sucedidos dos últimos anos. Cerca de 50 mil pessoas se reuniram na Praça de Eventos da Pontinha, principal palco da virada, para celebrar a chegada de 2026 com grandes shows nacionais, organização exemplar e nenhum registro de ocorrência policial ou de trânsito.



O resultado positivo foi atribuído ao planejamento integrado das forças de segurança e à atuação estratégica das equipes durante todo o evento. Segundo o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Pedro Soares, o trabalho preventivo foi fundamental para garantir a tranquilidade da população.



“Esse resultado é fruto de um planejamento cuidadoso, integrado e executado com muita organização. Trabalhamos com equipes a postos desde as primeiras horas do evento, com presença estratégica em todos os pontos de maior concentração de público. Ao todo, foram 48 guardas municipais, 70 agentes de segurança desarmada e 60 policiais, distribuídos de forma estratégica pela cidade, o que garantiu uma virada de ano tranquila, segura e sem nenhuma intercorrência”, destacou o secretário.



Além do grande público concentrado na Praça de Eventos da Pontinha, a estimativa foi de 50 mil pessoas ao longo da orla, no trecho que vai da Rodoviária até a entrada da Pontinha, reforçando a magnitude do evento em toda a área central do município.



A programação teve início às 22h30 com o show do grupo Di Propósito, que animou o público com muito samba e pagode e interrompeu a apresentação à meia-noite para a tradicional contagem regressiva. Em seguida, a cantora Lexa subiu ao palco e se tornou a primeira grande atração musical de Araruama em 2026.

Durante entrevista, a artista celebrou a participação na virada da cidade.



“Eu sou do Rio e é muito bom estar cantando para a galera de Araruama. Estou muito feliz pelo convite e por estar fazendo essa virada aqui. Desejo de verdade que todos se fortaleçam na fé, no amor, que valorizem as pessoas que amam e que seja um ano espetacular para todos, cheio de realizações”, afirmou Lexa, que ainda deu um spoiler de que vai lançar música nova nos próximos dias e vai cantar no Carnaval de São Paulo.



O espetáculo pirotécnico também foi planejado de forma estratégica. No Centro, a queima de fogos contou com duas balsas com fogos e três flutuantes, enquanto no distrito de Praia Grande foi utilizada uma balsa, garantindo segurança e visibilidade para moradores e visitantes.



Além da população local, o Réveillon atraiu turistas de diversas regiões. A visitante Bianca Vieira, que esteve pela primeira vez em Araruama, destacou a experiência positiva. “Viemos pela primeira vez e fiquei encantada. Aqui é muito tranquilo, muito calmo e seguro. Amei. Com certeza, vamos voltar outra vez”, relatou a turista, ao lado do namorado.