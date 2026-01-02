Evento - Ascom

Publicado 02/01/2026 15:33

Araruama - Araruama segue em ritmo de celebração nos primeiros dias do ano, com uma programação cultural gratuita que acontece ao longo de todo o fim de semana. As atividades não ficam restritas ao Centro: praças e espaços culturais dos distritos também recebem atrações musicais e eventos pensados para públicos de todas as idades.



A proposta é levar cultura, lazer e entretenimento para diferentes pontos da cidade, garantindo acesso, segurança e opções para toda a família. Logo após o réveillon, moradores e visitantes encontram uma agenda organizada, com apresentações musicais sempre no período da noite.



Na Praça de Iguabinha, a programação começa na sexta-feira (2), com show de Laís Alfradique, das 20h às 22h. No sábado (3), no mesmo horário, quem sobe ao palco é Felipe Pita. Já na Praça de São Vicente, a sexta-feira (2) será animada por Thalilua, e o sábado (3) por Lucas Silva, ambos também das 20h às 22h.



O Calçadão Cultural da Praia Seca recebe Rogerinho Ratatuia na sexta-feira (2), das 20h às 22h, e Rodrigo Cardoso no sábado (3). No Centro de Araruama, a Praça Antônio Raposo será palco para Dona Kátia na sexta-feira (2) e Michele Rosa no sábado (3), sempre no mesmo horário.



Além dos shows, a programação inclui atrações voltadas ao público infantil. Nos dias 3 e 4 de janeiro, a partir das 17h, a Turma da Tia Carol promove atividades com música, brincadeiras e animação para as crianças.



Confira a programação detalhada:



Praça de Iguabinha



- Sexta-feira (2): Laís Alfradique, das 20h às 22h

- Sábado (3): Felipe Pita, das 20h às 22h

Praça de São Vicente



- Sexta-feira (2): Thalilua, das 20h às 22h

- Sábado (3): Lucas Silva, das 20h às 22h

Praia Seca – Calçadão Cultural



- Sexta-feira (2): Rogerinho Ratatuia, das 20h às 22h

- Sábado (3): Rodrigo Cardoso

Centro de Araruama – Praça Antônio Raposo



- Sexta-feira (2): Dona Kátia, das 20h às 22h

- Sábado (3): Michele Rosa, das 20h às 22h

