Abastecimento de água - Reprodução

Publicado 04/01/2026 14:14

Araruama - O município de Araruama informou que acompanha a situação do abastecimento de água e cobra providências da concessionária Águas de Juturnaíba para a regularização do serviço. Segundo a administração municipal, alguns bairros enfrentam dificuldades no fornecimento há cerca de duas semanas.

De acordo com a concessionária, o problema foi agravado na noite anterior em razão de chuvas e descargas elétricas que atingiram a Estação de Tratamento de Água (ETA), causando danos em equipamentos. Ainda segundo a empresa, a substituição das peças ocorreu durante a madrugada.

A Águas de Juturnaíba informou que o tratamento de água foi restabelecido por volta das 9h desta sexta-feira, com normalização gradual da distribuição ao longo do dia.

A administração municipal afirmou que a prefeita mantém contato direto com a diretoria da concessionária e solicitou prioridade para os bairros que apresentam desabastecimento prolongado.

O município informou ainda que segue fiscalizando a prestação do serviço e acompanha as medidas adotadas para a retomada do fornecimento.