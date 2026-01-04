Abastecimento de água Reprodução
Município cobra regularização do abastecimento de água em Araruama
De acordo com a concessionária, o problema foi agravado na noite anterior em razão de chuvas e descargas elétricas que atingiram a Estação de Tratamento de Água (ETA)
Depois da virada, Araruama segue em clima de festa com atrações musicais no centro e nos distritos
Os eventos são gratuitos, bem organizados e pensados para toda a família
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
Réveillon de Araruama reúne cerca de 50 mil pessoas na orla da Pontinha
Programação começou com o show do grupo Di Propósito, que fez a contagem regressiva. Em seguida, a cantora Lexa subiu ao palco e se tornou a primeira grande atração musical de 2026
Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa em Araruama
Nova unidade, ao lado da Prefeitura, garante melhores condições de trabalho e atendimento mais ágil à população
