Centro Municipal de Imagem - Ascom

Centro Municipal de ImagemAscom

Publicado 05/01/2026 15:13

Araruama - A Secretaria Municipal de Saúde de Araruama divulgou o balanço das ações realizadas ao longo de 2025. Os dados apontam milhões de atendimentos em diferentes áreas da rede pública municipal, incluindo atenção básica, urgência, hospitais, diagnóstico e serviços especializados.



De acordo com o levantamento, o Laboratório Municipal realizou mais de 2,2 milhões de exames ao longo do ano. Na Atenção Básica, foram contabilizados 577.298 atendimentos e 346.373 visitas domiciliares. A vacinação em creches municipais foi ampliada, e o Ônibus Pediátrico realizou atendimentos em comunidades mais afastadas.



Na rede hospitalar, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) registrou cerca de meio milhão de atendimentos. O Hospital Municipal de São Vicente contabilizou 205.521 atendimentos, enquanto o Hospital Geral Municipal Jaqueline Prattes registrou aproximadamente 100 mil.



Em 2025, foi entregue o Centro de Reabilitação e Fisioterapia Municipal Pastor José Ramalho, localizado em São Vicente. A unidade passou a atender a população do 3º distrito, que anteriormente precisava se deslocar para outras regiões do município.



Na área de atenção especializada, o Centro Integrado de Medicina Especializada realizou mais de 25 mil atendimentos no período. A Clínica dos Idosos contabilizou mais de 38 mil atendimentos. A Clínica dos Olhos registrou mais de 22 mil procedimentos e cirurgias, e a Clínica Vascular realizou mais de 10 mil procedimentos. A Odontologia Municipal somou mais de 100 mil atendimentos.



O diagnóstico também foi ampliado por meio da rede credenciada, que realizou quase 1 milhão de exames e procedimentos. O Centro Municipal de Imagem registrou cerca de 60 mil exames e passou a funcionar em regime de 24 horas.



Segundo a prefeita Daniela Soares (PL), os números refletem os investimentos realizados no setor.



“Os números comprovam que já avançamos muito, mas sabemos que precisamos avançar muito mais. Este ano, Araruama vai ganhar uma UPA novinha, que vai ampliar ainda mais o acesso, reduzir o tempo de espera e garantir atendimentos ainda mais rápidos e humanizados para toda a população”, ressalta a prefeita.



O balanço aponta a ampliação do acesso aos serviços de saúde e o fortalecimento da rede municipal ao longo de 2025.