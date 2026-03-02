Acidente - Se Liga Araruama

Publicado 02/03/2026 14:31

Araruama - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira (2), no bairro Rio do Limão, em Araruama.

De acordo com as informações iniciais, o condutor da motocicleta ficou ferido e precisou ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

Foto e informações: Se Liga Araruama.