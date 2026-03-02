AcidenteSe Liga Araruama

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Araruama - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira (2), no bairro Rio do Limão, em Araruama.
De acordo com as informações iniciais, o condutor da motocicleta ficou ferido e precisou ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado.
As circunstâncias do acidente não foram informadas. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.
Foto e informações: Se Liga Araruama.