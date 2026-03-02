AcidenteSe Liga Araruama
Acidente entre moto e carro é registrado em Araruama
Colisão ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (2), no bairro Rio do Limão
Expo de Mangalarga Marchador movimenta Araruama e reúne mais de 240 animais
Evento encerrou programação no último sábado (28) com grandes campeonatos, público diversificado e impacto positivo na economia local
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
Araruama abre oficialmente a 41ª Expo Mangalarga Marchador
A cerimônia de abertura reuniu autoridades da região, representantes das secretarias municipais, convidados e participantes
Araruama reforça assistência às famílias atingidas pelas últimas chuvas
Equipes da Sepol, CRAS e Defesa Civil aturam neste sábado (28) em várias localidades
CHUVAS: Prefeitura mantém ações em todos os distritos de Araruama
Trinta famílias de Morro Grande tiveram casas invadidas pela água
