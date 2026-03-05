O veículo foi encontrado na Rua Ernesto Machado, no bairro Fazendinha, por volta das 12h30. - Reprodução

Publicado 05/03/2026 14:46

Araruama - Na tarde desta terça-feira (3), a Polícia Militar recuperou um caminhão Mercedes-Benz 1718-A, de cor branca, que havia sido furtado em Araruama no dia 24 de fevereiro.

O veículo foi encontrado na Rua Ernesto Machado, no bairro Fazendinha, por volta das 12h30. Segundo a ocorrência, a guarnição foi acionada após o caminhão ser visto em atitude suspeita. Ao verificar o veículo, os policiais confirmaram o alerta de roubo registrado no aplicativo de monitoramento.

Foi feito contato com a empresa proprietária, Bramil, que enviou um representante ao local. A perícia também foi acionada através do 118º Delegacia de Polícia (118ª DP), garantindo a constatação formal do furto. Após os procedimentos de perícia e registro da ocorrência de recuperação de veículo, o caminhão foi rebocado para a sede policial e posteriormente devolvido à empresa.