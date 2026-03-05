No local, a menor foi encontrada acompanhada de outra adolescente. - Reprodução/ Intertv

Publicado 05/03/2026 15:10

Araruama - Policiais civis da 129ª Delegacia de Polícia (Iguaba Grande) localizaram, nesta quarta-feira (4), uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida. A jovem foi encontrada após diligências de inteligência realizadas pelos agentes da unidade.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações levaram os policiais até uma residência no bairro Parque Mataruna, em Araruama, onde a menor foi localizada.



No local, a menor foi encontrada acompanhada de outra adolescente. Em relato aos policiais, a vítima confirmou ter mantido relações sexu4is com o morador da residência, um homem de 19 anos que já foi identificado.



Durante o deslocamento da equipe, o nacional foi avistado na Rua Domingos Moiela. Ao notar a aproximação da viatura caracterizada, o suspeito empreendeu fuga a pé, pulando muros de imóveis abandonados e acessando uma área de vegetação, não sendo alcançado até o momento.



O caso foi registrado como Estupr0 de Vulnerável. As investigações continuam para localizar o autor e garantir a proteção integral das menores envolvidas.



A Polícia Civil conta com a colaboração da população. Denuncie! Sigilo garantido – 22 98831-8020.