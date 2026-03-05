No local, a menor foi encontrada acompanhada de outra adolescente.Reprodução/ Intertv
De acordo com a Polícia Civil, as investigações levaram os policiais até uma residência no bairro Parque Mataruna, em Araruama, onde a menor foi localizada.
No local, a menor foi encontrada acompanhada de outra adolescente. Em relato aos policiais, a vítima confirmou ter mantido relações sexu4is com o morador da residência, um homem de 19 anos que já foi identificado.
Durante o deslocamento da equipe, o nacional foi avistado na Rua Domingos Moiela. Ao notar a aproximação da viatura caracterizada, o suspeito empreendeu fuga a pé, pulando muros de imóveis abandonados e acessando uma área de vegetação, não sendo alcançado até o momento.
O caso foi registrado como Estupr0 de Vulnerável. As investigações continuam para localizar o autor e garantir a proteção integral das menores envolvidas.
A Polícia Civil conta com a colaboração da população. Denuncie! Sigilo garantido – 22 98831-8020.
