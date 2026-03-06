No município, o evento ocorre em parceria com a Prefeitura de Araruama.Reprodução
No município, o evento ocorre em parceria com a Prefeitura de Araruama. A prefeita Daniela Soares (PL) comentou sobre a parceria entre o município e o estado.
“Essa é uma oportunidade importante para aproximar os serviços públicos das pessoas. A parceria com o Governo do Estado permite levar cidadania, saúde e oportunidades diretamente para os moradores de São Vicente”, afirmou a prefeita.
Durante a programação, a população poderá acessar serviços como a emissão da Carteira de Identidade (RG). Para solicitar o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento original e CPF.
Também será possível solicitar a Carteira Digital de Trabalho, mediante apresentação do celular. O mutirão também oferecerá isenção para emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito.
O atendimento inclui ainda Balcão de Emprego, cadastro no CadÚnico e serviços do CRAS. Entre as ações previstas estão atendimento de manicure, trancista, barbeiro e designer de sobrancelhas. A Ouvidoria da Prefeitura de Araruama também participará do evento para registrar demandas da população.
Na área da saúde, haverá aferição de pressão arterial, medição de glicemia e avaliação nutricional, com apoio da Universidade Norte do Paraná. O Detran-RJ também participa da programação com atividades educativas promovidas pelo grupo DANT.
A programação inclui ainda atividades físicas na praça. De acordo com a organização, a distribuição de senhas será realizada até às 11h para atendimento ao público.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.