No município, o evento ocorre em parceria com a Prefeitura de Araruama. - Reprodução

No município, o evento ocorre em parceria com a Prefeitura de Araruama.Reprodução

Publicado 06/03/2026 13:52

Araruama - Moradores do distrito de São Vicente, em Araruama, terão acesso a serviços neste sábado (7), das 9h às 16h, na Praça de São Vicente. A ação faz parte do programa RJ para Todos, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que realiza caravanas de atendimento em diferentes localidades.



No município, o evento ocorre em parceria com a Prefeitura de Araruama. A prefeita Daniela Soares (PL) comentou sobre a parceria entre o município e o estado.



“Essa é uma oportunidade importante para aproximar os serviços públicos das pessoas. A parceria com o Governo do Estado permite levar cidadania, saúde e oportunidades diretamente para os moradores de São Vicente”, afirmou a prefeita.



Durante a programação, a população poderá acessar serviços como a emissão da Carteira de Identidade (RG). Para solicitar o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento original e CPF.



Também será possível solicitar a Carteira Digital de Trabalho, mediante apresentação do celular. O mutirão também oferecerá isenção para emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito.



O atendimento inclui ainda Balcão de Emprego, cadastro no CadÚnico e serviços do CRAS. Entre as ações previstas estão atendimento de manicure, trancista, barbeiro e designer de sobrancelhas. A Ouvidoria da Prefeitura de Araruama também participará do evento para registrar demandas da população.



Na área da saúde, haverá aferição de pressão arterial, medição de glicemia e avaliação nutricional, com apoio da Universidade Norte do Paraná. O Detran-RJ também participa da programação com atividades educativas promovidas pelo grupo DANT.



A programação inclui ainda atividades físicas na praça. De acordo com a organização, a distribuição de senhas será realizada até às 11h para atendimento ao público.