Publicado 10/03/2026 15:33

Araruama - Um acidente envolvendo um carro e uma senhora que trafegava em uma bicicleta elétrica aconteceu neste domingo (8) em frente à Casa do Pedreiro, na Estrada da Fazendinha, em Araruama.



Segundo testemunhas, a vítima foi atingida pelo veículo e recebeu auxílio imediato de populares presentes no local. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da senhora.



A ocorrência mobilizou moradores da região, e as autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias do acidente.