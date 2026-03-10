O evento foi mediado pela superintendente de Comunicação, Ilziane Launé, e dividido em duas etapas. - Reprodução

Publicado 10/03/2026 16:15

Araruama - Araruama realizou, na noite desta segunda-feira (9), o encontro “Para Você, Mulher”. A atividade reuniu moradoras na Praça Antônio Raposo, no Centro, para discussões sobre participação feminina, ocupação de espaços e desafios enfrentados pelas mulheres.



O evento foi mediado pela superintendente de Comunicação, Ilziane Launé, e dividido em duas etapas. Na primeira parte, convidadas falaram sobre trajetórias pessoais e atuação em diferentes áreas.



Participaram a prefeita Daniela Soares (PL), a empreendedora Ione Menezes, a pastora Selma Castro, a superintendente da Terceira Idade, Gracinha Marchon, e a superintendente da Mulher, Marizete Ramos.



Durante a participação, Daniela mencionou desafios relacionados à atuação de mulheres na política.



“A gente sabe dos desafios que é estar na política, mas também sabemos da força que temos para mudar cenários e transformar a vida das pessoas. Precisamos proteger nossas jovens e adolescentes e seguir ocupando os espaços com responsabilidade e determinação”, afirmou.



Selma Castro abordou atividades desenvolvidas no distrito de São Vicente, incluindo ações voltadas a famílias em localidades como Barro Vermelho.



Ione Menezes relatou experiências relacionadas ao trabalho com produção de alimentos e à transmissão desses conhecimentos para familiares.



“Tenho muito orgulho da minha história e da minha mãe, que me ensinou a ser quem eu sou hoje. Sou mulher da roça e tenho orgulho do meu trabalho”, disse.



Gracinha Marchon falou sobre a trajetória profissional e a atuação em atividades voltadas à terceira idade.



“Comecei a trabalhar com 18 anos e sou muito feliz por hoje estar à frente de um trabalho voltado para a terceira idade. A maturidade que vem com o tempo traz muitos aprendizados”, afirmou.



Marizete Ramos tratou de temas relacionados à proteção das mulheres e citou legislações como a Lei Maria da Penha e a lei que tipifica o feminicídio. Ela também mencionou o funcionamento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) no município e a atuação da viatura da Lei Maria da Penha, que opera 24 horas.



A deputada estadual Francine Motta (União) também participou do encontro e falou sobre a participação feminina na sociedade e na política.



Ao final da primeira parte do encontro, as participantes receberam certificados e flores.



Na segunda etapa, a sexóloga Yeda Portela conduziu uma palestra sobre sexualidade feminina e abordou temas relacionados ao autoconhecimento e à menopausa. Durante a participação, ela comentou sobre a realização do debate.



“As pessoas têm medo de falar sobre sexualidade, então essa oportunidade que ela deu é de uma coragem muito grande do poder público feminino à frente do seu tempo”, afirmou.



O público também participou com perguntas sobre os temas abordados. Ao término do evento, as participantes receberam kits com ecobags e outros itens.