Prefeitura realiza melhorias estruturais no Cemitério de São Vicente. - Reprodução

Prefeitura realiza melhorias estruturais no Cemitério de São Vicente.Reprodução

Publicado 17/03/2026 15:08

Araruama - Obras de reforma e ampliação estão sendo realizadas no Cemitério Municipal de São Vicente, em Araruama. As intervenções incluem a construção de 822 novas gavetas mortuárias com sistema de tratamento de necrochorume.



O trabalho também prevê a construção de quatro capelas, uma guarita com banheiro, sala de administração, almoxarifado, espaço para armazenamento de resíduos, banheiros masculino e feminino, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e cercamento da área.



A obra é acompanhada pela Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação e Terceira Idade. Segundo a secretária da pasta, Verônica Januário, a obra atende uma demanda da população.



“Com a ampliação do cemitério, a administração municipal busca garantir melhor estrutura para atender a uma antiga e importante demanda da população do distrito de São Vicente e também de outras regiões do município”, destacou.



Com as intervenções, o espaço passa a ter aumento na capacidade de atendimento do cemitério municipal.