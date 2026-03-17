Prefeitura realiza melhorias estruturais no Cemitério de São Vicente.Reprodução

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Renata Cristiane
Araruama - Obras de reforma e ampliação estão sendo realizadas no Cemitério Municipal de São Vicente, em Araruama. As intervenções incluem a construção de 822 novas gavetas mortuárias com sistema de tratamento de necrochorume.

O trabalho também prevê a construção de quatro capelas, uma guarita com banheiro, sala de administração, almoxarifado, espaço para armazenamento de resíduos, banheiros masculino e feminino, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e cercamento da área.

A obra é acompanhada pela Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação e Terceira Idade. Segundo a secretária da pasta, Verônica Januário, a obra atende uma demanda da população.

“Com a ampliação do cemitério, a administração municipal busca garantir melhor estrutura para atender a uma antiga e importante demanda da população do distrito de São Vicente e também de outras regiões do município”, destacou.

Com as intervenções, o espaço passa a ter aumento na capacidade de atendimento do cemitério municipal.
 
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Projeto prevê aumento do número de sepulturas no cemitério. - Reprodução
Serviços incluem melhorias estruturais e expansão da área do cemitério. - Reprodução
Serviços incluem melhorias estruturais e expansão da área do cemitério. - Reprodução
Obra faz parte das ações da prefeitura para atender à demanda da população. - Reprodução
Equipes atuam na ampliação e reestruturação do espaço em Araruama. - Reprodução
Obras de ampliação são realizadas no Cemitério de São Vicente, em Araruama. - Reprodução
Prefeitura realiza melhorias estruturais no Cemitério de São Vicente. - Reprodução