Prefeitura realiza melhorias estruturais no Cemitério de São Vicente.Reprodução
O trabalho também prevê a construção de quatro capelas, uma guarita com banheiro, sala de administração, almoxarifado, espaço para armazenamento de resíduos, banheiros masculino e feminino, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e cercamento da área.
A obra é acompanhada pela Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação e Terceira Idade. Segundo a secretária da pasta, Verônica Januário, a obra atende uma demanda da população.
“Com a ampliação do cemitério, a administração municipal busca garantir melhor estrutura para atender a uma antiga e importante demanda da população do distrito de São Vicente e também de outras regiões do município”, destacou.
Com as intervenções, o espaço passa a ter aumento na capacidade de atendimento do cemitério municipal.
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