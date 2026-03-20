Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação do caso.Reprodução/ Se Liga Araruama
Homem é encontrado morto na Estrada de Macabu, em Araruama
Corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (19); autoridades investigam as circunstâncias do caso
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Daniela Soares participa de fórum e circula entre lideranças e empresários
Prefeita de Araruama foi a única da Região dos Lagos em encontro do Lide
Contas de Alexandre Martins passam com folga na Câmara de Búzios
O resultado, 7 votos a 1, evidencia uma base consolidada do governo no Legislativo. O voto contrário foi do vereador Raphael Braga
Ajustes no primeiro escalão e agenda nas ruas marcam gestão em Cabo Frio
Criação da Secretaria da Mulher e troca em Serviços Públicos são os principais movimentos, enquanto Dr Serginho intensifica presença nos bairros com mutirão
Encontro em Araruama reúne lideranças e debate inclusão e sustentabilidade
Além da prefeita Daniela Soares (PL), prticipam do encontro a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, além de representantes da gestão municipal
PPP da iluminação ganha força como aposta em São Pedro da Aldeia
Fábio do Pastel avança com Caixa e trata modernização como peça-chave para segurança e desenvolvimento
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