Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação do caso. - Reprodução/ Se Liga Araruama

Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação do caso.Reprodução/ Se Liga Araruama

Publicado 20/03/2026 15:48

Araruama - O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (19) na Estrada de Macabu, em Araruama. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica foram acionadas para o local para realizar os primeiros levantamentos e identificar possíveis causas da morte. Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação do caso.

Moradores da região relataram ter visto movimentação policial desde cedo, mas a área permanece isolada enquanto os agentes realizam a investigação.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).