Após o crime, o homem deixou a residência na Região dos Lagos e passou a se esconder em diferentes endereços até ser localizado. - Reprodução

Após o crime, o homem deixou a residência na Região dos Lagos e passou a se esconder em diferentes endereços até ser localizado.Reprodução

Publicado 30/03/2026 14:48

Araruama - Um homem acusado de estuprar a própria filha foi preso nesta quinta-feira (26) após ação conjunta da Polícia Civil. O crime ocorreu em Araruama, e o suspeito foi capturado no bairro Rio Comprido, na região central do Rio de Janeiro.



A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), com apoio da 21ª DP de Bonsucesso, após trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do investigado, que estava foragido.



De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 19 de fevereiro. A vítima relatou que estava sob efeito de álcool no momento do abuso e só conseguiu compreender o que havia ocorrido semanas depois, no dia 15 de março, quando passou a receber mensagens e áudios do próprio pai.



Em um dos conteúdos, o homem teria feito referências ao episódio e enviado mensagens de cunho sexual, chegando a perguntar: “quanto você quer para ficar comigo?”, além de proferir ofensas e ameaças.



Ainda segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e provas reunidas, incluindo registros de conversas e áudios atribuídos ao suspeito, que reforçam os indícios da prática criminosa e o abalo emocional da vítima.



Após o crime, o homem deixou a residência na Região dos Lagos e passou a se esconder em diferentes endereços até ser localizado.



Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, ameaça e injúria. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.