A programação reúne pratos da Lagoa de Araruama e apresentações musicais. - Reprodução

A programação reúne pratos da Lagoa de Araruama e apresentações musicais.Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:21

Araruama - Araruama realiza, a partir desta sexta-feira (3), o II Festival Gastronômico de Praia Seca. O evento acontece no Calçadão Cultural até domingo (5) e tem como tema “Maré de Sabores”. A programação reúne pratos da Lagoa de Araruama e apresentações musicais.



Segundo a prefeita Daniela Soares, o resultado da primeira edição contribuiu para a continuidade do evento no calendário do município:



“Ele chega à sua segunda edição ainda mais forte, depois de um resultado extremamente positivo no ano passado. É um evento que valoriza a nossa identidade, impulsiona o turismo e incentiva nossos talentos. E, claro, valoriza o pescado da nossa laguna”, observa a prefeita.



O festival reúne chefs, empreendedores e produtores que utilizam ingredientes da lagoa na preparação dos pratos oferecidos ao público.



A programação musical começa na sexta-feira (3), com apresentação de Vinícius Lage às 13h. Em seguida, Jonas Laurindo sobe ao palco às 15h30 e Luiza Dionísio encerra o dia às 18h.



No sábado (4), Brenddon se apresenta às 13h, seguido por Riverton Couto às 15h30. Júnior Antunes encerra a programação do dia às 18h. No domingo (5), Gabriel Leite sobe ao palco às 13h e o Grupo Sambará encerra o evento às 15h30.



O festival reúne atividades de gastronomia e apresentações musicais durante os três dias de programação no quarto distrito.