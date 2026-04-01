A ação chama atenção pela tranquilidade com que o homem realiza o furto. - Reprodução

A ação chama atenção pela tranquilidade com que o homem realiza o furto.Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:48

Araruama - Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma bicicleta na manhã desta terça-feira (31), na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Vila Capri, em Araruama.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito, usando um chapéu azul, se aproxima do veículo e, sem levantar suspeitas, sai pedalando normalmente pela via.



A ação chama atenção pela tranquilidade com que o homem realiza o furto, em plena luz do dia.



Até o momento, não há informações sobre o registro de ocorrência do caso.

