A ação chama atenção pela tranquilidade com que o homem realiza o furto.Reprodução
Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito, usando um chapéu azul, se aproxima do veículo e, sem levantar suspeitas, sai pedalando normalmente pela via.
A ação chama atenção pela tranquilidade com que o homem realiza o furto, em plena luz do dia.
Até o momento, não há informações sobre o registro de ocorrência do caso.
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