Iniciativa contempla cenas curtas e apresentações solo.Reprodução
O evento prevê a seleção de 8 cenas curtas de até 20 minutos e 5 monólogos de até 10 minutos. Os participantes selecionados receberão ajuda de custo para participação. O formulário de inscrição já está disponível e o edital também pode ser acessado.
A programação inclui apresentações, oficinas, shows, feira de artesanato e festa. A entrada é franca. O evento é realizado pelo Comitê de Cultura da Região dos Lagos em parceria com o Gene Insanno.
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