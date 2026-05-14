Nas gravações, a mulher aparece no interior do estabelecimento durante o momento do furto. - Reprodução/

Nas gravações, a mulher aparece no interior do estabelecimento durante o momento do furto.Reprodução/

Publicado 14/05/2026 16:15

Araruama - Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança furtando produtos de uma unidade da O Boticário, em Araruama. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (12), por volta das 9h, e as imagens registradas pelo circuito interno do estabelecimento comprovaram a ação dentro da loja.



Nas gravações, a mulher aparece no interior do estabelecimento durante o momento do furto. Após perceber o ocorrido, a proprietária da unidade utilizou as redes sociais para relatar o caso e demonstrar revolta com a situação. Em um vídeo publicado após o crime, ela lamentou o prejuízo causado à loja.



O caso repercutiu entre moradores e comerciantes da cidade, principalmente por ter ocorrido em horário de funcionamento e em uma área de circulação de clientes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da suspeita ou sobre os itens levados do estabelecimento.



A ocorrência deverá ser investigada pelas autoridades competentes. As imagens das câmeras de segurança podem auxiliar na identificação da mulher e no andamento das apurações.