Nas gravações, a mulher aparece no interior do estabelecimento durante o momento do furto.Reprodução/
Nas gravações, a mulher aparece no interior do estabelecimento durante o momento do furto. Após perceber o ocorrido, a proprietária da unidade utilizou as redes sociais para relatar o caso e demonstrar revolta com a situação. Em um vídeo publicado após o crime, ela lamentou o prejuízo causado à loja.
O caso repercutiu entre moradores e comerciantes da cidade, principalmente por ter ocorrido em horário de funcionamento e em uma área de circulação de clientes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da suspeita ou sobre os itens levados do estabelecimento.
A ocorrência deverá ser investigada pelas autoridades competentes. As imagens das câmeras de segurança podem auxiliar na identificação da mulher e no andamento das apurações.
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