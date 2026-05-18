A operação teve como objetivo intensificar a fiscalização de motocicletas em situação irregular. - Reprodução/

A operação teve como objetivo intensificar a fiscalização de motocicletas em situação irregular.Reprodução/

Publicado 18/05/2026 13:53

Araruama - A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, realizou nesta quinta-feira (15), no distrito de São Vicente, a Operação Sossego Público. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil.



A operação teve como objetivo intensificar a fiscalização de motocicletas em situação irregular, especialmente veículos com escapamentos adulterados e emissão excessiva de ruídos, prática que compromete o sossego público, além de representar risco à segurança da população.



Durante a ação, cerca de 25 motocicletas foram abordadas pelas equipes de fiscalização. Ao todo, 13 veículos foram apreendidos e encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia. Entre as principais irregularidades constatadas estavam a ausência de placa de identificação e o uso de canos de descarga adulterados, em desacordo com as normas de trânsito vigentes.



O secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, destacou a importância da operação para a manutenção da ordem e da tranquilidade nos bairros do município. “A gente entende que moto não é o problema, o problema é a falta de respeito. Nosso compromisso é garantir mais segurança e qualidade de vida para a população. A Operação Sossego Público é uma resposta às demandas da sociedade, combatendo irregularidades e promovendo o respeito às leis”, afirmou o secretário.



O delegado titular da 118ª DP, Evaristo Magalhães, também reforçou que os responsáveis pelas irregularidades responderão conforme prevê a legislação.



“As motos que estão com descarga irregular, barulhentas, conduzimos todas para a delegacia de polícia de Araruama. Os condutores irão responder pelo crime de perturbação do sossego e poluição sonora, que está previsto em lei”, destacou o delegado.