Segundo informações, a ocorrência provocou lentidão no trânsito e retenção no sentido Iguaba Grande. O fluxo de veículos foi afetado no trecho após a colisão.Reprodução/ Portal Região dos Lagos

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Renata Cristiane
Araruama - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (19), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Coqueiral, em Araruama.

Segundo informações, a ocorrência provocou lentidão no trânsito e retenção no sentido Iguaba Grande. O fluxo de veículos foi afetado no trecho após a colisão.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre as circunstâncias do acidente. Relatos apontam movimentação no local. Motoristas que passam pela região devem ficar atentos às condições do trânsito.