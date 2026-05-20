Segundo informações, a ocorrência provocou lentidão no trânsito e retenção no sentido Iguaba Grande. O fluxo de veículos foi afetado no trecho após a colisão. - Reprodução/ Portal Região dos Lagos

Segundo informações, a ocorrência provocou lentidão no trânsito e retenção no sentido Iguaba Grande. O fluxo de veículos foi afetado no trecho após a colisão.Reprodução/ Portal Região dos Lagos

Publicado 20/05/2026 17:51

Araruama - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (19), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Coqueiral, em Araruama.



Segundo informações, a ocorrência provocou lentidão no trânsito e retenção no sentido Iguaba Grande. O fluxo de veículos foi afetado no trecho após a colisão.



Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre as circunstâncias do acidente. Relatos apontam movimentação no local. Motoristas que passam pela região devem ficar atentos às condições do trânsito.



