Segundo informações, a ocorrência provocou lentidão no trânsito e retenção no sentido Iguaba Grande. O fluxo de veículos foi afetado no trecho após a colisão.Reprodução/ Portal Região dos Lagos
Segundo informações, a ocorrência provocou lentidão no trânsito e retenção no sentido Iguaba Grande. O fluxo de veículos foi afetado no trecho após a colisão.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre as circunstâncias do acidente. Relatos apontam movimentação no local. Motoristas que passam pela região devem ficar atentos às condições do trânsito.
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