De acordo com a Polícia Militar, agentes do 42º BPM foram acionados após um cidadão perceber uma movimentação suspeita envolvendo o veículo. - Reprodução/

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 42º BPM foram acionados após um cidadão perceber uma movimentação suspeita envolvendo o veículo.Reprodução/

Publicado 25/05/2026 17:49

Araruama - Um homem foi preso na madrugada deste sábado (23) suspeito de tentar furtar uma motocicleta no distrito de Iguabinha, em Araruama.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 42º BPM foram acionados após um cidadão perceber uma movimentação suspeita envolvendo o veículo. O morador interveio na situação e acionou imediatamente a corporação.



Com a rápida resposta da equipe policial, o suspeito foi localizado e detido. A motocicleta foi recuperada e a ocorrência encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).



