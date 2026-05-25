De acordo com a Polícia Militar, agentes do 42º BPM foram acionados após um cidadão perceber uma movimentação suspeita envolvendo o veículo.Reprodução/

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Renata Cristiane
Araruama - Um homem foi preso na madrugada deste sábado (23) suspeito de tentar furtar uma motocicleta no distrito de Iguabinha, em Araruama.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 42º BPM foram acionados após um cidadão perceber uma movimentação suspeita envolvendo o veículo. O morador interveio na situação e acionou imediatamente a corporação.

Com a rápida resposta da equipe policial, o suspeito foi localizado e detido. A motocicleta foi recuperada e a ocorrência encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).