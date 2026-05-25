De acordo com a Polícia Militar, agentes do 42º BPM foram acionados após um cidadão perceber uma movimentação suspeita envolvendo o veículo.Reprodução/
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 42º BPM foram acionados após um cidadão perceber uma movimentação suspeita envolvendo o veículo. O morador interveio na situação e acionou imediatamente a corporação.
Com a rápida resposta da equipe policial, o suspeito foi localizado e detido. A motocicleta foi recuperada e a ocorrência encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.