Durante a fiscalização, cerca de 25 motos foram abordadas e 13 acabaram apreendidas por apresentarem irregularidades. - Reprodução/

Durante a fiscalização, cerca de 25 motos foram abordadas e 13 acabaram apreendidas por apresentarem irregularidades.Reprodução/

Publicado 26/05/2026 15:06

Araruama - A Operação Sossego Público, criada para fiscalizar motos e bicicletas com irregularidades e emissão sonora acima do permitido, terá continuidade em diferentes bairros e distritos de Araruama. A ação é realizada em parceria entre a Guarda Civil Municipal, o 42º BPM e a 118ª Delegacia de Polícia, com foco no combate a escapamentos adulterados, veículos sem placas e outras práticas consideradas prejudiciais ao sossego da população.



A primeira etapa da operação aconteceu recentemente no distrito de São Vicente, após diversas reclamações de moradores sobre o barulho provocado por motocicletas com descargas irregulares. Durante a fiscalização, cerca de 25 motos foram abordadas e 13 acabaram apreendidas por apresentarem irregularidades.



Segundo o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, a iniciativa foi planejada após reuniões entre as forças de segurança para atender às denúncias feitas pela população.



“A operação se iniciou através de uma reunião que nós fizemos com as forças de segurança, após muitas denúncias que chegaram do distrito de São Vicente. Essa questão das descargas adulteradas incomoda muito as pessoas, as crianças e até os animais. Eles não respeitam áreas hospitalares, escolares e locais públicos. O objetivo dessa operação é garantir mais sossego para a população”, afirmou.



De acordo com o secretário, novas ações já estão previstas para outras regiões do município.



“Essa operação vai acontecer em outros distritos e bairros. A população pode aguardar que ela também chegará a outros locais. Tivemos um retorno muito positivo onde já atuamos”, destacou.



Ainda segundo a Secretaria de Segurança, os veículos apreendidos passam por perícia técnica, incluindo medição sonora realizada por agentes especializados. Após a análise, os condutores podem responder por crimes relacionados à poluição sonora e ambiental, conforme previsto na legislação.



“As motos que estiverem em desacordo vão para a delegacia para realização de perícia. Depois disso, os condutores responderão conforme determina a lei”, explicou Pedro Soares.