Festival deve movimentar turismo e economia durante a programação na cidade.Reprodução/

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Renata Cristiane
Araruama - A contagem regressiva começou para o evento Moto Rock 2026 em Araruama. A programação ocorre entre os dias 12 e 14 de junho, na Praça de Eventos da Pontinha. O encontro reúne motoclubes de diferentes estados do Brasil, além de programação musical e oferta de alimentação.

De acordo com o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lineker Nunes Vieira, o evento foi organizado para diferentes públicos.

“Estamos organizando um grande evento, pensado para receber famílias, motociclistas e visitantes com segurança, conforto e muita animação. O Araruama Moto Rock já faz parte do calendário de eventos da cidade e movimenta não só o turismo, mas também o comércio e rede hoteleira ”, destacou o secretário.

Estão confirmados os motoclubes Steel Goose, Renegatus Araruama-RJ, Skull Hells, Águias de Cristo, Pecadores MC Brasil, Seguidores do Caos, Abutre’s MC Raça em Extinção, Labradores do Asfalto e Wind Lovers Brasil. A programação prevê shows ao vivo e espaço gastronômico durante os três dias.
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Festival deve movimentar turismo e economia durante a programação na cidade. - Reprodução/
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