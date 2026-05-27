Durante a ação, os agentes encontraram grande quantidade de material ilícito no imóvel investigado. - Reprodução/

Durante a ação, os agentes encontraram grande quantidade de material ilícito no imóvel investigado.Reprodução/

Publicado 27/05/2026 16:59

Araruama - Uma operação da Polícia Civil realizada no bairro Iguabinha, em Araruama, resultou na apreensão de mais de 2,5 mil pinos de cocaína, centenas de pedras de crack, arma de fogo, munições e equipamentos utilizados pelo tráfico de drogas. A ação foi conduzida por agentes da 118ª Delegacia de Polícia após denúncia anônima sobre um imóvel que estaria sendo usado como depósito de entorpecentes. Segundo a corporação, o prejuízo estimado ao tráfico ultrapassa R$ 100 mil.



Após receberem informações indicando que um imóvel localizado na Rua Magé estaria sendo utilizado para armazenar drogas, os policiais iniciaram diligências no local.



Durante a ação, os agentes encontraram grande quantidade de material ilícito no imóvel investigado. Entre os itens apreendidos estão 2.544 pinos de cocaína, 433 pedras de crack, uma pistola calibre 9mm, sete munições calibre 9mm, 40 munições calibre .45, uma munição calibre 5.56 e um carregador de pistola calibre .45.



Além das drogas e armamentos, também foram recolhidos vasto material utilizado para endolação de entorpecentes, dois coletes da Polícia Militar e uma roupa camuflada do tipo ghillie.



De acordo com a Polícia Civil, a apreensão representa um impacto significativo para a atuação do tráfico de drogas na região, tanto pela quantidade de entorpecentes quanto pelo armamento retirado de circulação.



Todo o material foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o caso foi registrado.



As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo material apreendido e apurar a origem dos itens encontrados no imóvel.