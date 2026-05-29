Foram recolhidos 100 pinos de cocaína comercializados a R$ 15, 30 pinos de R$ 20, 39 pinos de R$ 10, além de 71 tiras de maconha e sete pedras de crack. - Reprodução/

Foram recolhidos 100 pinos de cocaína comercializados a R$ 15, 30 pinos de R$ 20, 39 pinos de R$ 10, além de 71 tiras de maconha e sete pedras de crack.Reprodução/

Publicado 29/05/2026 11:16

Araruama - Uma operação conjunta da Polícia Militar realizada nesta quinta-feira (28) resultou em prisões e apreensões de drogas nos municípios de Araruama e Saquarema, na Região dos Lagos. A ação contou com equipes do 42º BPM, 25º BPM e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Segundo a PM, a operação teve como objetivo localizar criminosos, combater o tráfico de drogas e ampliar a sensação de segurança da população. As equipes atuaram de forma integrada em áreas previamente mapeadas a partir de informações de inteligência.



Ao longo da ação, quatro ocorrências de destaque foram registradas.



Na primeira delas, em Araruama, um homem de 21 anos foi preso. Com ele, os policiais apreenderam duas munições calibre .40, 73 cápsulas de cocaína, 35 buchas de maconha, oito pedras de crack e um telefone celular da marca Motorola.



Também em Araruama, um segundo suspeito, de 19 anos, foi preso. Na ocorrência, os agentes apreenderam 11 cápsulas de cocaína, 101 trouxinhas de maconha e 31 pedras de crack.



Ainda no município, uma terceira ação resultou na apreensão de uma motocicleta Honda Titan e de grande quantidade de entorpecentes. Foram recolhidos 100 pinos de cocaína comercializados a R$ 15, 30 pinos de R$ 20, 39 pinos de R$ 10, além de 71 tiras de maconha e sete pedras de crack.



Já em Saquarema, os policiais apreenderam 324 cápsulas de cocaína, 325 pedras de crack e 10 frascos de loló.



Todo o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para as delegacias da região, onde as ocorrências foram registradas e as medidas cabíveis adotadas.



De acordo com a Polícia Militar, as operações seguem intensificadas em toda a área do 42º BPM, com foco no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública.