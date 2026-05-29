Segundo informações preliminares, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro ficou preso às ferragens após a colisão. - Reprodução/

Segundo informações preliminares, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro ficou preso às ferragens após a colisão.Reprodução/

Publicado 29/05/2026 12:30

Araruama - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um motociclista morto na manhã desta sexta-feira (29), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Coqueiral, em Araruama.



Segundo informações preliminares, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro ficou preso às ferragens após a colisão.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o atendimento da ocorrência e atuaram no resgate da vítima que estava no automóvel.



As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Até o momento, a identidade do motociclista não havia sido divulgada oficialmente.

