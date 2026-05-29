Segundo informações preliminares, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro ficou preso às ferragens após a colisão.Reprodução/

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Renata Cristiane
Araruama - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um motociclista morto na manhã desta sexta-feira (29), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Coqueiral, em Araruama.

Segundo informações preliminares, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro ficou preso às ferragens após a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o atendimento da ocorrência e atuaram no resgate da vítima que estava no automóvel.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Até o momento, a identidade do motociclista não havia sido divulgada oficialmente.