Foto: - Produção

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Publicado 02/06/2026 16:03

Algumas ruas do Centro de Araruama serão interditadas para a confecção dos tapetes de sal de Corpus Christi. As interdições começaram por volta das 17h30 desta quarta-feira (3) e seguirão até a noite de quinta-feira (4), após o término da programação. De acordo com a administração municipal, a medida foi adotada para a realização da montagem dos tapetes e para o controle do trânsito durante o período.

Os bloqueios ocorrerão nos seguintes pontos: Rua Nilo Peçanha, próximo à Igreja Católica e ao Banco do Brasil; Rua Getúlio Vargas com a Beira Rio, próximo ao Fórum; Rua Getúlio Vargas com a Rua República do Chile, próximo ao Restaurante Água na Boca; Rua República do Chile com a Avenida Araruama, próximo ao Restaurante do Fofão; Rua Getúlio Vargas com a Rua Bolívia, na esquina da Escola Bilíngue; Avenida Brasil com a Rua República Dominicana, próximo à Praça Antônio Raposo; Rua Getúlio Vargas com a Rua México; Rua Getúlio Vargas com a Travessa Idomeneu Teixeira e Silva; Rua Getúlio Vargas com a Rua Joaquim Andrade; Rua Getúlio Vargas com a Rua Paul Harris; e Rua Mário Vasconcelos com a Rua Paul Harris.

A Guarda Civil Municipal atuará nos pontos de interdição para orientar motoristas e auxiliar na circulação de veículos durante a montagem dos tapetes.

“O Corpus Christi é uma tradição muito importante para Araruama e nossa missão é garantir que tudo aconteça de forma organizada e segura. Pedimos a colaboração dos motoristas e moradores para que utilizem rotas alternativas e respeitem as sinalizações e orientações das equipes que estarão atuando nas ruas”, destacou o comandante da Guarda Civil Municipal, Josivam Paulino do Nascimento.

Neste ano, os temas definidos para os tapetes são “800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis (Ano Jubilar)” e “Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Moradia. ‘Ele veio morar entre nós’”.

Segundo a organização, cada tapete deverá ter 3 metros de largura por 4 metros de comprimento e ser confeccionado exclusivamente com sal. Cada estrutura utilizará cerca de quatro sacos de 40 quilos do material.

A montagem dos tapetes terá início às 19h desta quarta-feira (3) e deverá ser concluída até as 13h de quinta-feira (4). Os três melhores trabalhos serão premiados em concurso cultural promovido durante o evento, com avaliação baseada em critérios como criatividade, originalidade, estética artística e adequação ao tema.