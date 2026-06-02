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Neste ano, os temas definidos para os tapetes são “800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis (Ano Jubilar)” e “Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Moradia. ‘Ele veio morar entre nós’”.
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