As ocorrências, registradas em diferentes pontos da Região dos Lagos, chamaram a atenção de quem passava pelos locais - Reprodução

As ocorrências, registradas em diferentes pontos da Região dos Lagos, chamaram a atenção de quem passava pelos locaisReprodução

Publicado 09/06/2026 19:48

ARARUAMA - Um balão caiu próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama e outros dois foram parar no mar, em Armação dos Búzios e Cabo Frio, neste domingo (7). As ocorrências, registradas em diferentes pontos da Região dos Lagos, chamaram a atenção de quem passava pelos locais e reacenderam o alerta para os riscos da soltura de balões durante o período das festas juninas.



No Centro de Araruama, moradores acompanharam a descida de um balão que caiu em uma área movimentada, próxima à unidade de saúde. Imagens mostram a estrutura se aproximando da rede elétrica e do solo, aumentando o risco de acidentes.



Em Armação dos Búzios, outro balão foi avistado no céu antes de cair no mar. Após a queda, pilotos de moto aquática recolheram a armação de ferro e a lona que ficaram boiando na água.



Já em Tamoios, distrito de Cabo Frio, um terceiro balão também terminou no mar.



As ocorrências reforçam o alerta para os riscos causados pela soltura de balões, prática que costuma aumentar durante o período das festas juninas. Além da possibilidade de incêndios em áreas urbanas e de vegetação, os artefatos podem atingir redes elétricas, causar interrupções no fornecimento de energia e representar perigo para a aviação.



O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, lembrou que fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental. A legislação prevê pena de um a três anos de detenção, além de multa.



“Soltar balão mata, é crime e representa um risco real ao meio ambiente, à segurança pública e à vida de todos nós. Os balões são responsáveis por muitos incêndios, tanto nos centros urbanos quanto nas florestas, causando perdas materiais, destruindo a vegetação e colocando vidas em perigo”, destacou.



Segundo o oficial, os artefatos também oferecem risco para aeronaves, que podem sofrer colisões ou ter os balões sugados pelas turbinas, aumentando a possibilidade de acidentes.



O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações de emergência, a população entre em contato pelo telefone 193.