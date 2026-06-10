Drogas apreendidasFoto: Reprodução
Homem tenta fugir pulando muro, mas acaba preso com drogas em Araruama
Polícia apreende cocaína, maconha, crack, dinheiro e celular durante ação em Iguabinha
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Balão cai perto de UPA em Araruama e outros dois vão parar no mar na Região dos Lagos
Casos registrados neste domingo (7) reforçam os perigos da soltura de balões, prática que é considerada crime ambiental
Orgulho iguabense toma conta das ruas durante desfile pelos 31 anos da cidade
Evento reuniu escolas, projetos municipais, secretarias e centenas de participantes em uma grande celebração da história e do desenvolvimento da cidade
Marcelo Magno entrega maior unidade infantil de Arraial do Cabo
Nova estrutura para até 600 crianças reforça estratégia da gestão de ampliar a rede municipal com escolas maiores, modernas e voltadas ao ensino integral
Daniela Soares acompanha montagem dos tapetes de sal e reforça tradição que projeta Araruama no turismo religioso
Mesmo após chuva durante a madrugada, voluntários mantiveram os trabalhos e garantiram a realização de uma das maiores celebrações de Corpus Christi do estado
Dr. Serginho sobe ao tatame para anunciar competição internacional em Cabo Frio
Ao lado do secretário Rafael Bernardo, prefeito utilizou o recém-reinaugurado Alfredo Barreto para divulgar a International Cup de Jiu-Jitsu
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