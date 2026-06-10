Drogas apreendidas - Foto: Reprodução

Drogas apreendidasFoto: Reprodução

Publicado 10/06/2026 15:33

Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (9), no distrito de Iguabinha, em Araruama. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, mas acabou sendo capturado após um cerco realizado pelos agentes.

De acordo com a ocorrência, policiais do 42º BPM receberam informações sobre a atuação de um suspeito vendendo drogas na localidade conhecida como Varandão. Ao chegar ao endereço indicado, os militares avistaram o homem, que tentou escapar pulando o muro de uma residência.

Após a tentativa de fuga, os agentes montaram um cerco tático e conseguiram localizar o suspeito. Durante as buscas, foram apreendidas 148 cápsulas de cocaína, 22 porções de maconha, 12 pedras de crack, R$ 37 em espécie e um aparelho celular.

O homem foi levado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas.