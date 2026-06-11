Rock e motoclubes agitam o Araruama Moto Rock 2026 neste final de semana
Com entrada gratuita, evento reúne bandas locais e regionais, motoclubes, transmissão do jogo da Seleção Brasileira e atrações que prometem movimentar o turismo e a economia da cidade entre os dias 12 e 14 de junho
ARARUAMA - Entre os dias 12 e 14 de junho, Araruama vai receber mais uma edição do Moto Rock. Com entrada gratuita, o evento traz uma programação musical com bandas locais e regionais que vão se revezar no palco ao longo do fim de semana, garantindo diversão, adrenalina e aquele “bate cabeça”.
Para o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lineker Vieira, a variedade das atrações é um dos pontos fortes do evento. “Vamos ter do rock clássico aos sons mais atuais. A programação deste ano foi pensada para transformar o Moto Rock em um grande encontro de estilos e gerações; são artistas e bandas que ajudam a manter viva a cultura do rock e que fazem parte da história desse gênero musical. É uma programação preparada com muito carinho para que moradores e visitantes tenham uma experiência inesquecível em Araruama”, ressaltou
A abertura acontece na sexta-feira (12), às 18h, com a banda Rota Sound. Na sequência, o público poderá acompanhar os shows de Dona Katia, Os Caravelhos e Iorius, que encerra a primeira noite do evento.
No sábado (13), a programação começa à tarde com apresentações de Yawê e Sanctuarium. Um dos momentos mais aguardados do dia será a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, permitindo que o público acompanhe a partida sem sair do evento. Depois do futebol, a música volta a tomar conta do espaço com os shows de Edu Gomes e Rock Sound Machine.
Já no domingo (14), último dia do Moto Rock, sobem ao palco as bandas Novo Noz, Volantis, Beatles Club e Rock Forever.
Além dos shows, o evento contará com a presença dos tradicionais motoclubes da região. Estão confirmados: Steel Goose, Renegatus Araruama-RJ, Skull Hells, Águias de Cristo, Pecadores MC Brasil, Seguidores do Caos, Abutre’s MC Raça em Extinção, Labradores do Asfalto, Wind Lovers Brasil. Além disso, durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar espaço gastronômico e uma atmosfera marcada por muita energia, integração e adrenalina. A expectativa é de que o Araruama Moto Rock movimente o turismo, aqueça a economia local e atraia visitantes de várias regiões do estado.
Programação Musical: Sexta-feira (12)
18h – Rota Sound 20h – Dona Katia 22h – Os Caravelhos 00h – Iorius
Sábado (13) 15h – Yawê 17h – Sanctuarium Transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo 22h – Edu Gomes 00h – Rock Sound Machine
Domingo (14) 14h – Novo Noz 16h – Volantis 18h – Beatles Club 20h – Rock Forever
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