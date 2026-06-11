Araruama Moto Rock - Reprodução

Araruama Moto RockReprodução

Publicado 11/06/2026 16:46

ARARUAMA - Entre os dias 12 e 14 de junho, Araruama vai receber mais uma edição do Moto Rock. Com entrada gratuita, o evento traz uma programação musical com bandas locais e regionais que vão se revezar no palco ao longo do fim de semana, garantindo diversão, adrenalina e aquele “bate cabeça”.

Para o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lineker Vieira, a variedade das atrações é um dos pontos fortes do evento. “Vamos ter do rock clássico aos sons mais atuais. A programação deste ano foi pensada para transformar o Moto Rock em um grande encontro de estilos e gerações; são artistas e bandas que ajudam a manter viva a cultura do rock e que fazem parte da história desse gênero musical. É uma programação preparada com muito carinho para que moradores e visitantes tenham uma experiência inesquecível em Araruama”, ressaltou

A abertura acontece na sexta-feira (12), às 18h, com a banda Rota Sound. Na sequência, o público poderá acompanhar os shows de Dona Katia, Os Caravelhos e Iorius, que encerra a primeira noite do evento.

No sábado (13), a programação começa à tarde com apresentações de Yawê e Sanctuarium. Um dos momentos mais aguardados do dia será a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, permitindo que o público acompanhe a partida sem sair do evento. Depois do futebol, a música volta a tomar conta do espaço com os shows de Edu Gomes e Rock Sound Machine.

Já no domingo (14), último dia do Moto Rock, sobem ao palco as bandas Novo Noz, Volantis, Beatles Club e Rock Forever.

Além dos shows, o evento contará com a presença dos tradicionais motoclubes da região. Estão confirmados: Steel Goose, Renegatus Araruama-RJ, Skull Hells, Águias de Cristo, Pecadores MC Brasil, Seguidores do Caos, Abutre’s MC Raça em Extinção, Labradores do Asfalto, Wind Lovers Brasil. Além disso, durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar espaço gastronômico e uma atmosfera marcada por muita energia, integração e adrenalina. A expectativa é de que o Araruama Moto Rock movimente o turismo, aqueça a economia local e atraia visitantes de várias regiões do estado.

Programação Musical:

Sexta-feira (12)

18h – Rota Sound

20h – Dona Katia

22h – Os Caravelhos

00h – Iorius

Sábado (13)

15h – Yawê

17h – Sanctuarium

Transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo

22h – Edu Gomes

00h – Rock Sound Machine

Domingo (14)

14h – Novo Noz

16h – Volantis

18h – Beatles Club

20h – Rock Forever