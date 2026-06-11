Equipe médica se mobilizou para receber o paciente - Portal Araruama Atual

Equipe médica se mobilizou para receber o pacientePortal Araruama Atual

Publicado 11/06/2026 17:49

Araruama - Uma corrida contra o tempo terminou com um final feliz na noite desta terça-feira (9), em Araruama. Um menino autista de 6 anos que havia caído no Rio Mataruna foi resgatado por um maqueiro da UPA Pediátrica do município após um pedido desesperado de ajuda.

Luiz Felipe Pita estava de plantão na unidade quando uma mulher chegou ao local informando que uma criança estava se afogando no rio, que fica próximo à unidade de saúde. Sem hesitar, ele correu até o local.

“Cheguei lá e vi que a criança realmente estava se afogando. Pulei no rio, atravessei até onde ela estava, retirei da água e corri para a UPA”, contou.

Após ser retirada da água, a criança foi levada imediatamente para a sala de emergência da unidade. Segundo Luiz Felipe, a mãe informou que o menino é autista e havia saído sozinho de casa depois de conseguir abrir o portão da residência da família, localizada nas proximidades do rio.

Enquanto o resgate era realizado, a equipe médica já se mobilizava para receber o paciente. De acordo com a médica Thamires Carvalho, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta foram acionados e ficaram preparados para o atendimento.

“Enquanto a criança era trazida para a unidade, a equipe já estava preparada para recebê-la”, explicou.

Segundo a profissional, o menino respondeu bem aos procedimentos realizados e recebeu alta após avaliação médica.

Em nota, a Prefeitura de Araruama informou que agentes da Guarda Civil Municipal também auxiliaram na ocorrência e destacou a rápida atuação dos profissionais envolvidos tanto no resgate quanto no atendimento da criança.

A administração municipal informou ainda que o menino passa bem.