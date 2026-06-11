Equipe médica se mobilizou para receber o pacientePortal Araruama Atual
Menino autista cai em rio e é salvo por maqueiro que pulou na água em Araruama
Profissional da UPA Pediátrica correu para ajudar após pedido de socorro; criança de 6 anos recebeu atendimento médico e passa bem
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Rock e motoclubes agitam o Araruama Moto Rock 2026 neste final de semana
Com entrada gratuita, evento reúne bandas locais e regionais, motoclubes, transmissão do jogo da Seleção Brasileira e atrações que prometem movimentar o turismo e a economia da cidade entre os dias 12 e 14 de junho
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
De PL a PT: inauguração de diretório do PSDB reúne diversos políticos em Araruama
Pré-candidatura de Thiago Moura é oficializada em ato com várias lideranças, entre elas, a prefeita Daniela Soares, Eduardo Paes, Diego Quaquá e Murillo Gouvêa
Após sucesso do aniversário da cidade, Fabinho Costa inicia planejamento da FLIG 2026
Reunião do prefeito com comandantes da PM reforçou o alinhamento para garantir segurança e estrutura na próxima edição da Feira Literária
Daniela Soares reforça parceria com a Polícia Civil para ampliar ações de segurança em Araruama
Prefeita recebeu o novo delegado da 118ª DP, Evaristo Pontes, e alinhou estratégias integradas com foco na proteção da população e no fortalecimento das instituições
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