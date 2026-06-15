Situação foi percebida após a análise das imagens registradas pelo circuito interno de segurança - Se Liga Araruama

Situação foi percebida após a análise das imagens registradas pelo circuito interno de segurançaSe Liga Araruama

Publicado 15/06/2026 19:30

Araruama - Uma mulher é suspeita de furtar um conjunto de moletom avaliado em R$ 120 de uma loja localizada em Araruama. O caso teria ocorrido no início da tarde deste sábado (13), no estabelecimento Pingo de Gente.

De acordo com os proprietários da loja, a situação foi percebida após a análise das imagens registradas pelo circuito interno de segurança. Segundo eles, a peça teria sido retirada do local sem que o pagamento fosse realizado.

Os responsáveis pelo estabelecimento informaram que esperam resolver a situação de forma amigável e fizeram um apelo para que a mulher retorne à loja para regularizar a compra.

“Só queremos que ela volte à loja para efetuar o pagamento da peça. Caso isso não aconteça, as imagens completas do circuito de segurança poderão ser divulgadas”, afirmaram os proprietários.

