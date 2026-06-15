Situação foi percebida após a análise das imagens registradas pelo circuito interno de segurançaSe Liga Araruama
Mulher é suspeita de furtar conjunto de moletom em loja de Araruama
Proprietários afirmam que peça avaliada em R$ 120 teria sido levada sem pagamento; caso foi identificado por imagens de segurança
Mulher é suspeita de furtar conjunto de moletom em loja de Araruama
Proprietários afirmam que peça avaliada em R$ 120 teria sido levada sem pagamento; caso foi identificado por imagens de segurança
Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
Menino autista cai em rio e é salvo por maqueiro que pulou na água em Araruama
Profissional da UPA Pediátrica correu para ajudar após pedido de socorro; criança de 6 anos recebeu atendimento médico e passa bem
Rock e motoclubes agitam o Araruama Moto Rock 2026 neste final de semana
Com entrada gratuita, evento reúne bandas locais e regionais, motoclubes, transmissão do jogo da Seleção Brasileira e atrações que prometem movimentar o turismo e a economia da cidade entre os dias 12 e 14 de junho
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.