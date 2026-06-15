Suspeito foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) - Reprodução

Suspeito foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP)Reprodução

Publicado 15/06/2026 19:35

Araruama - Um homem foi detido por agentes do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Guarda Civil Municipal de Araruama na manhã de domingo (14), após ser suspeito de invadir uma residência e tentar arrombar uma porta no bairro XV de Novembro.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a ocorrência foi registrada por volta das 11h30, após uma denúncia recebida pelo telefone de emergência 153. De acordo com o relato, um indivíduo havia entrado em uma casa localizada na Rua XV de Novembro e poderia estar tentando praticar um furto no imóvel.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram diversos moradores reunidos em frente à residência, que possui muros altos. Durante a averiguação, o suspeito, identificado como R. de M. B., apareceu sobre o muro da propriedade e foi imediatamente abordado e detido pela equipe.

Após a revista pessoal, os guardas realizaram uma inspeção no interior do imóvel e verificaram que uma das portas apresentava sinais de tentativa de arrombamento, o que reforçou a suspeita de invasão.

Diante da situação, o suspeito e o comunicante da ocorrência foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.