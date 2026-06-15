Suspeito foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP)Reprodução
Homem é detido suspeito de invadir e tentar arrombar residência em Araruama
Guarda Civil Municipal foi acionada por moradores e encaminhou o caso para a 118ª DP
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Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
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